حصاد الوزارات.. السبت آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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