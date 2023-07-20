اليوم السابع
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الخميس، 20 يوليو 2023 05:17 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. السبت آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف

الخميس، 20 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. السبت آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف القطار الكهربائي - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
السبت آخر موعد للتقدم لوظائف القطار الكهربائى الخفيف.. تفاصيل
وزير التموين: الكارت الموحد ليس بديلا للبطاقات التموينية
"الكهرباء": الشبكة قادرة على توليد 20 ألف ميجا وات زيادة عن استهلاك المواطنين
الصحة: تقديم أكثر من 10 ملايين خدمة صحية من خلال المبادرات الرئاسية
"التعليم العالى" تعقد اجتماعا مع وفد صينى لبحث التعاون بمجال التعليم المهنى
"النقل" توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة البحرية الدولية لإنشاء مكتب إقليمى بمصر

 


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