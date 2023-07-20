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وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع مواقف المريوطية الجديد

الخميس، 20 يوليو 2023 12:05 م
وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع مواقف المريوطية الجديد مجمع مواقف المريوطية الجديد
كتبت – مرام محمد

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افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، مجمع مواقف المريوطية الجديد بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية.

شهدت مراحل العمل بمسار الترعة بالمنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل، إنشاء ساحات انتظار للمركبات تستوعب أكثر من 80 سيارة ومجهزة ببوابات للدخول والخروج وكاميرات مراقبة وغرف إدارية، فضلا عن إنشاء موقف سرفيس حضاري يستوعب حوالى 150 سيارة سرفيس ويضم بوابات للدخول والخروج ودورات مياه ومسجد ومقاعد للانتظار، أما الجزء الثالث فيضم بارتشينات لمطاعم ومحال نموذجية.

يُذكر أن أعمال المرحلة الثانية والأخيرة من المشروع تنفذ بـ5 قطاعات، الأول بداية من المنطقة المحصورة من شارع الهرم وحتى الملك فيصل بطول 450 مترا، والثانى حتى كوبرى الشيشينى بطول 650 متر، والثالث حتى الطريق الدائري بطول 1300 متر، والرابع حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر، والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكارى.


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