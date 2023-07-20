وزارة العمل: دورات تدريبية على التسويق الإلكتروني والتفصيل والمشغولات اليدوية بـ5 محافظات

كتبت آية دعبس

افتتحت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فعاليات الدورة التدريبية المجانية على مهنة المشغولات اليدوية، وذلك بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمدينة سانت كاترين، لـ10 متدربات من بدو مدينة سانت كاترين فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصادياً، وتأهيلها لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها، أو بدء مشروع صغير يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق مزيد من التنمية.

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية العمل بجنوب سيناء في تقريره للوزارة ، أن الوزارة أطلقت وحدة التدريب المتنقلة بمدينة سانت كاترين، لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية، والتي يستفيد منها أكثر من 800 سيدة بدوية لمساعدتها على العمل، وخدمة أسرتها واشراكها في عملية التنمية التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم التسجيل للحصول على الدورات التي توفرها المديرية لأبناء محافظة جنوب سيناء لمن هم في سن 18 إلى سن 45 سنة ، ويتم تقديم الدورات مجاناً، كما يتم تسليم زى التدريب للمتدربين، ويحصل الخريجين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل في شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى، أو بدء مشروع صغير ومساعدتهم في ذلك ، كما يتم التدريب على أيدي مدربين مؤهلين تم اختبارهم في وزارة العمل.

وتلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة سوهاج بشأن متابعة البرنامج التدريبى على التسويق الإلكترونى، والمنفذ بمركز التدريب المهني بسوهاج بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP، والتي تتضمن التدريب على أسس التسويق الإلكترونى على مدار 22 يوم تدريبى داخل القاعات المجهزة لذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب على المهن المستحدثة ووظائف المستقبل التي يتطلبها سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتقديم افضل البرامج الممكنة وفق أحدث أساليب التدريب المتعارف عليها.

وأكد الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج في تقريره الذي تلقته الوزارة ، أنه يتم المتابعة بانتظام لدورة التسويق الإلكتروني ومدى استفادة المتدربين وتطبيق كل ما تلقوه من تدريبات تؤهلهم لدخول سوق العمل ، وفتح مشروعات لهم تعتمد على التسويق الإلكتروني وذلك بعد انتهاء التدريب، ومنوهاً إلى أنه تم تقسيم المتدربين إلى 5 مجموعات لعمل نماذج من سوق العمل للتسويق الإلكترونى، شملت التسويق لشركات السياحة، شركات التمويل والإقراض متناهي الصغر، محلات العصائر والمرطبات، بيع الورود، والملابس، والأحذية، والمصنوعات الجلدية وكيفية التسويق الإلكتروني لها وزيادة حجم المبيعات واختيار العملاء المستهدفين في كل نشاط، وتمتد الدورة لـ 22 يوما، كما أن مواعيد التدريب تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً ، ويتم التدريب في قاعة التدريب المجهزة بأحدث الآلات وأجهزة الحاسب الآلي والمتصلة بالإنترنت، كما تم توفير مدرب متخصص في التسويق الإلكتروني ومنهج متخصص بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وحضر فعاليات التدريب علاء أبو طالب مدير إدارة التدريب المهنى، وأحمد يمني مدير مركز التدريب المهني بسوهاج.

وبدأت مديرية العمل بمحافظة المنيا، عدد 2 دورة تفصيل وخياطة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ، بالمنطقة الصناعية بمدينة المنيا الجديدة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية نور القمر للتنمية ، يستفيد من خلالها 37 متدربة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الفتيات داخل قرى ونجوع المحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم وتمكينهم إقتصادياً، ويمكن للشباب الالتحاق بالبرامج التدريبية المجانية التى توفرها المديرية ، من خلال التوجه إلى إدارة بحوث العمالة والتدريب ، او من خلال مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة التابعة للمديرية داخل المحافظة ، لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة ، ويحصل المتدربين على شهادة معتمدة من المديرية تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة او خارجها .

وأعلنت مديرية العمل بمحافظة المنوفية عن بدء دورة تدريبية مجانية جديدة على مهنة التفصيل والخياطة ، بمركز تدريب بركة السبع ، ضمن خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، وذلك لتأهيلهم للحصول على فرصة عمل لائقة وحقيقية داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى تساهم في تحسين مستويات معيشتهم ويزيد من مشاركتهم في عمليات التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأوضحت وزارة العمل في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، أفاد فيه أنه تم حضور افتتاح الدورات التدريبية لمهنة التفصيل والخياطة ، والمهن الأخرى بعد تخرج الدفعة السابقة بنجاح بمراكز التدريب التابعة للمديرية على مستوى المحافظة بالمواقع التالية : اشمون - شبين الكوم - منوف - بركة السبع - سرس الليان ، بحضور مسئولي المركز ومدير منطقة عمل قويسنا ، ومدير مكتب التشغيل ببركة السبع .

كما تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة البحيرة بشأن إنتهاء الدورتين التدربيتين التى تم تنفيذها على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بمجلس قريه البريجات ، استفاد منها 30 متدربة من أبناء القرية ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر إحتياجاً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالتدريب المهنى وتقديم برامج تدريبية مستحدثة للشباب من الجنسين تؤهلهم لدخول سوق العمل أو إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، ويتم تسليم أوائل خريجي التدريب ( ماكينة خياطة - وحقائب عدة كهرباء تركيبات- وحقائب سباكة صحية ) لفتح مشروع صغير يدر عليهم دخلاً ، كما يحصل المتدربين على شهادة إتمام التدريب معتمدة من المديرية تؤهلهم للالتحاق بفرص عمل مناسبة داخل مصانع وشركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها .