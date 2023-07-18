انقطاع المياه عن مدينة طوخ بالقليوبية 4 ساعات اليوم لغسيل الشبكات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، انقطاع المياه عن مدينة طوخ، لمدة 4 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 18 / 7 / 2023، وحتى الساعة الواحدة صباح غدا الأربعاء.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي وقت سابق تفقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة، عدداً من مواقع العمل بمدينة ومركز كفر شكر، للاطمئنان على سير العمل بكافة المواقع وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لفروع الشركة بالمحافظة.

وأوضحت شركة مياه الشرب بالقليوبية، فى بيان لها، أنه شملت الجولة تفقد رئيس الشركة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بكفر الشهاوى خاطر وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها، وجدير بالذكر أن المحطة تخدم مركز ومدينة كفر شكر بتوابعها، بالإضافة إلى جزء من مركز بنها، حيث أن المحطة مرحلتين المرحلة الأولى بطاقة 10000 متر مكعب / يوم، وتعمل بنظام المعالجة الممتدة، والمرحلة الثانية بطاقة 20000 متر مكعب / يوم وتعمل بنظام ASBR.