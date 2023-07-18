اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:45 م
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انقطاع المياه بدملاش وميت زنقر فى الدقهلية غدا لمدة 4 ساعات

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:11 م
انقطاع المياه بدملاش وميت زنقر فى الدقهلية غدا لمدة 4 ساعات انقطاع المياه - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب عن كل من قرى دملاش التابعة لمركز بلقاس، وميت زنقر التابعة لمركز طلخا، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 19/7/2023 لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10.00 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساءً.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بعمل قطعية على خط مياه قطر 8 بوصة (بلاستيك)، القادم من دملاش إلى ميت زنقر.
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمه للمواطنين خلال فترة الانقطاع.
 
 
 
 

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