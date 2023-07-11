حصاد الوزارات.. التعليم تضبط حالتى غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزيرة الهجرة تستعرض محاور النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين فى الخارج"
الحكومة تعلن ضم المرأة المعيلة والطلاب مهجورى العائل لـ "تكافل وكرامة"
الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم.. التفاصيل
التعليم تضبط حالتى غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023
الصحة: مراكز تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة تعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا
وزير العمل: مصر ملتزمة بالمعايير والاتفاقيات الدولية فى مواجهة عمالة الأطفال
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