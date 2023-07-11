اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:29 م
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حصاد الوزارات.. التعليم تضبط حالتى غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تضبط حالتى غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

وزيرة الهجرة تستعرض محاور النسخة الرابعة من "مؤتمر المصريين فى الخارج"
 
الحكومة تعلن ضم المرأة المعيلة والطلاب مهجورى العائل لـ "تكافل وكرامة"
 
الحكومة توافق على 7 قرارات خلال اجتماعها الأسبوعى اليوم.. التفاصيل
 
التعليم تضبط حالتى غش بامتحان الديناميكا للثانوية العامة 2023
 
الصحة: مراكز تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة تعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء
 

 


حصاد الوزارات

وزيره الهجره

التربيه والتعليم

الديناميكا



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