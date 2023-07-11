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طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:02 ص
طلاب الثانوية العامة ينهون امتحان الديناميكا طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أنهى طلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، حيث بدأ طلاب مدرسة عمرو موسى بالقناطر الخيرية الخروج من اللجان بعد أداء الامتحان. 
 
وادى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات اليوم الثلاثاء، الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية فرع الديناميكا، كما ادى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الأحياء) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة) لشعبة الرياضيات، كما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان التاريخ "ورقة ثانية".
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مادة الديناميكا، هى إحدى فروع مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، منها مجموع درجاتها 30 درجة للديناميكا ويتضمن الامتحان سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، وتضاف درجة الطالب فيها إلى مادة الاستاتيكا والتى تصل درجتها أيضا إلى 30 درجة وأدى فيها الطلاب الامتحان بواقع سؤالين مقالى تم تخصيص 4 درجات لهما والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، مؤكدة أن إجمالى عدد الأسئلة التى تخاطب المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة فى المادة 70% و30% للمستويات العليا للتفكير.
 
وأشارت إلى أنه سيؤدى امتحان الديناميكا قرابة 98 ألف طالبة وطالبة فى شعبة علمى رياضة.
 
 
 

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