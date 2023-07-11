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الصحة: مراكز تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة تعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:30 ص
الصحة: مراكز تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة تعمل من 9 صباحا حتى 9 مساء خدمات حملة 100 يوم صحة تعمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إن مراكز تقديم خدمات حملة 100 يوم صحة بالقاهرة والمحافظات تعمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء.
 
وكشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل مبادرة 100 يوم صحة، موضحا أنها تعتمد على أسطول ضخم من العيادات الطبية والقوافل العلاجية التي تتوجه للتجمعات السكانية.
 
وأكد أن المبادرة تهدف لقليل الأعباء على المواطنين، حيث إن الفحص الطبي والعلاج كان يحمل المواطن غير القادر وحتى القادر أعباء إضافية، وأضافت أنه تم إصدار 94 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال الـ15 يوما الماضية من مبادرة 100 يوم صحة، ولفت إلى أنه يتم الاهتمام بمبادرات الصحة من أجل الوصول إلى المواطن في الأماكن التي لا يستطيع فيها تلقي الخدمة وذلك من خلال العيادات المتنقلة.
 
وفي حالات الحاجة إلى تركيب صمام أو قلب مفتوح أو زراعة كلى، قال وزير الصحة، إنهم يتم تحويل الحالة للمستشفى وإصدار قرار علاج على نفقة الدولة والقيام بالعملية الجراحية دون تحمل المريض أي تكاليف إضافية.
 
خدمات حملة 100 يوم صحة تعمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء
خدمات حملة 100 يوم صحة تعمل من 9 صباحا وحتى 9 مساء

 


الصحة

100 يوم صحة

المحافظات

القاهرة



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