السكة الحديد تستورد جرارات جديدة وتطور عربات القطارات

كتب سيد الخلفاوى

نفذت هيئة السكة الحديد أعمال تطوير شاملة للوحدات المتحركة، سواء الجرارات او العربات، بالاضافة لتطوير السكة المزلقانات والمحطات والاشارات، وفى النقاط التالية اهم ما تم تنفيذه لتطوير فى الوحدات المتحركة.

تم توريد 130 جرار جديد GE من إجمالي 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها .

تم وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية ، ودخلت جميعها الخدمة .

تم توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية .

تم الإنتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها .

تم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي 140 عربة ، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم .