حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل
وزير الري يستعرض جهود تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة
الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة
الصحة: تقديم 518 ألف خدمة فى المبادرات الرئاسية ضمن حملة 100 يوم صحة
وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ100 مليون دولار
الرعاية الصحية: 127 منشأة طبية معتمدة ومسجلة بمحافظات التأمين الصحى الشامل
تنسيق الجامعات 2023.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق
الصحة تكشف أسباب الإصابة بالبهاق وخبير يوضح أحدث طرق علاجه
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