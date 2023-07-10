اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة

الإثنين، 10 يوليو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة حملة 100 يوم صحة
كتب: محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

السكة الحديد تعدل مواعيد بعض قطارات الوجه البحرى الجمعة المقبل
 
وزير الري يستعرض جهود تطوير منظومة إدارة الري والصرف بالواحة
 
الصحة: تقديم 5.7 مليون خدمة طبية مجانية ضمن 100 يوم صحة
 
الصحة: تقديم 518 ألف خدمة فى المبادرات الرئاسية ضمن حملة 100 يوم صحة
 
وزير الزراعة: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ100 مليون دولار
 
الرعاية الصحية: 127 منشأة طبية معتمدة ومسجلة بمحافظات التأمين الصحى الشامل
 

 


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