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تنسيق الجامعات 2023.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:13 ص
تنسيق الجامعات 2023.. خطوات التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق معامل التنسيق فى الجامعات المصرية
كتب ــ محمد صبحى

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كشفت وزارة التعليم العالى خطوات التسجيل لحجز اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023 والتى تجرى من خلال موقع التنسيق الإلكترونى بشبكة الإنترنت. 
 
- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني الموضح بعاليه، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.
 
- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.
 
- تظهر للطالب بياناته الشخصية التي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب -  الرقم القومي – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب "علمية – هندسية – أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.
 
- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.
 
- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.
 
- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
 
- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.
 
- تلتزم الكليات أيضًا بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية علي موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لكل الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات، بعد التأكد من صحة رقم الجلوس، واسم الطالب؛ حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
 
- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ ليتم الترشيح بناء عليها، وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك، حيث لن يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.
 
- تجرى الامتحانات في المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات، ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى، سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى، ولن يعتد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات؛ حرصًا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.
 
 
 

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