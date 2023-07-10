اليوم السابع
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وزير التعليم العالي ينعي نائب رئيس جامعة دمياط الأسبق

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:41 م
وزير التعليم العالي ينعي نائب رئيس جامعة دمياط الأسبق الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون التعليم والطلاب الأسبق
كتب محمد صبحى

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ينعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس جامعة دمياط لشؤون التعليم والطلاب الأسبق ، و نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية السابق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.
 
وعلى جانب اخر، كانت أعلنت وزارة التعليم العالى أنه في إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2023، عن بدء مكتب التنسيق أعماله عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة المصرية مباشرة، وذلك بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات. 
 
وتيسيرًا على أبنائنا الطلاب، وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية، وما نشهده من تحول رقمي في جميع المجالات والخدمات التي تقدمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 15/ 7 /2023 
 

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