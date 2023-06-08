تعليم الوادى الجديد: ختام الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية دون معوقات

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد اليوم الخميس عن ختام أعمال الامتحانات التحريرية لشهادة الدبلومات الفنية ( الصناعى _ التجارى _ الزراعى ) على أن تستأنف الامتحانات العملية على دفعات مقسمة لكلا من التعليم الزراعى والصناعى، مؤكداً على أن الامتحانات سارت هادئة بجميع لجان المحافظة ودون مشكلات أو تجاوزات، لافتا إلى المتابعة اللحظية مع الإدارات التعليمية المختلفة من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية.

وأثنى وكيل التعليم بالمحافظة على المجهودات المبذولة من الجميع من أجل إنجاح العمل وتذليل كافة المعوقات إن وجدت بالإضافة إلى توفير الجو الآمن حتى تسير أعمال الامتحانات بكل يسر وسهولة، موجها خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل من التعليم الفنى وأعضاء غرف العمليات ومديرية الأمن وقطاع الصحة والوحدات المحلية وجميع المنوطين لمجهوداتهم المبذولة والتكاتف والتعاون من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب

وأكد مدير التعليم بالمحافظة أن غرفة العمليات بديوان مديرية التريية والتعليم ، تابعت سير منظومة العمل بإمتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022_ 2023م والربط مع غرف العمليات المشكلة بجميع لادارات التعليمية الخمس، ومتابعة إنتظام الطلاب بلجان سير الامتحانات وعددها 13 لجنة موزعة على جميع الإدارات التعليمية.

وأكد مدير التعليم بالمحافظة على عدم ورود أية شكاوى من الامتحانات وشدد على التصدى بكل حزم لأى تجاوزات ومحاولات الغش و حال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها على الفور وفق القوانين المنظمة للعمل.