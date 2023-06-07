تعليم الوادي الجديد يفوز بالمركز الثاني فى مسابقة الطالب المثالى للابتدائي

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

هنأ اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد التلميذ أنس هانى زهران الطالبة بمدرسة باريس للتعليم الأساسي وذلك لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة التلميذ المثالى ، والتى جرى تقييم فعالياتها على مستوى قطاع تعليم المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الإجتماعية وضمن خطة العمل للمشاركة بتصفيات الجمهورية لمسابقات الإتحادات الطلابية وأسفرت عن فوز الطالب أنس زهران وتصعيده على مستوى منافسات الجمهورية.

وفى سياق متصل فازت التلميذة روبا ياسر إبراهيم من مدرسة ابو بكر الصديق الإبتدائية التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية بالمسابقة البحثية حسن الخلق والتحلى بالأخلاق الحميدة والتى نظمتها الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية بوزارة التربية والتعليم.

وجرى تنظيم المسابقات على مستوى الادارات التعليمية بالتعاون والتنسيق مع توجيه عام التربية الإجتماعية ونجح كلاهما فى جميع التصفيات حتى الوصول إلى الجمهورية و هنأ المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الفائزين معربا عن وافر تقديره وإمتنانه لإدارتى باريس و الخارجة التعليميتين وتوجيه عام التربية الإجتماعية للجهد المبذول والمتميز حتى الوصول إلى تلك النتيجة المتميزة والمشرفة.