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أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام ​المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد

الخميس، 08 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام ​المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
التعليم العالى: اختبار مستوى للمحولين من جامعات غير معتمدة بالسودان وروسيا وأوكرانيا
 
روسيا: واشنطن ولندن وحلف الناتو وافقوا على تفجير سد كاخوفكا ويتحملون المسئولية
 
التعليم لطلاب الثانوية العامة: نقل رقم نموذج الأسئلة بورقة البابل شيت
 
الصحة تكشف نصائح هامة للحفاظ على سلامة العيون أثناء الحج
 
هيئة الدواء تحذر من استخدام ​المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد والحساسية
 
وزارة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ195 ألف مواطن الشهر الماضى
 
وزير الصحة يُبدى استعداد مصر لإنشاء مصنع (مصرى – روسى) للأجهزة الطبية
 

 


اخبار 24 ساعه

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