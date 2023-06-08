أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من استخدام ​المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم العالى: اختبار مستوى للمحولين من جامعات غير معتمدة بالسودان وروسيا وأوكرانيا
روسيا: واشنطن ولندن وحلف الناتو وافقوا على تفجير سد كاخوفكا ويتحملون المسئولية
التعليم لطلاب الثانوية العامة: نقل رقم نموذج الأسئلة بورقة البابل شيت
الصحة تكشف نصائح هامة للحفاظ على سلامة العيون أثناء الحج
هيئة الدواء تحذر من استخدام المضاد الحيوى لعلاج نزلات البرد والحساسية
وزارة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها بالمجان لـ195 ألف مواطن الشهر الماضى
وزير الصحة يُبدى استعداد مصر لإنشاء مصنع (مصرى – روسى) للأجهزة الطبية
الزراعة تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية
وزيرة التضامن: اهتمام رئاسى بضرورة حوكمة الدعم ووصوله لمستحقيه
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