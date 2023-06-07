اليوم السابع
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وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:00 م
وزيرة التضامن توجه بتوفير الرعاية الكاملة لحجاج الجمعيات الأهلية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  بتوفير أوجه الرعاية الكاملة للحجاج، وتيسير إجراءات  السفر إلى السعودية، حيث يسافر أول افواج حجاج الجمعيات الأهلية اعتبارا من الأسبوع المقبل إلى المدينة المنورة، ثم سفر باقى الحجاج من مختلف المحافظات تباعا 
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد وجهت البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي برفع درجة الاستعداد القصوى وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرة إلى أن هناك وفدًا من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية.
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد تسلمت  من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية الأوراق والمستندات المطلوبة، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة  المقبلة.
 
 ومن ضمن الأوراق أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "30/ 4 / 2024 ".
 
 ـ فيش جنائي مميكن موجه للحج.
 
ـ شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائيا.  
 
ـ عدد 10 صور شخصية حديثة. 
 
ـ صورة الرقم القومي.
 
ـ استخراج شهادة QR-Code  تشمل اكتمال التحصين بالجرعات  الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19 على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.
 
ـ تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة  شهادة صحية  صادرة من وزارة الصحة تتضمن اللقاح الرباعي ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات. 
 
ـ تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم  ومن هم في سن التجنيد .
 
 
 
 
 
 

التضامن

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خدمات حجاج الجمعيات الأهلية



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