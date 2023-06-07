التموين: استقبال 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي بميناء سفاجا حتي الآن

كتب مدحت وهبة

استقبل ميناء سفاجا البحري أمس سفينة محملة بـ 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي، لتصل الكميات التي تم استلامها حتى الآن 5 آلاف رأس من إجمالي الشحنات المتعاقد عليها والمقدرة بـ 12 الف رأس.

واكد الدكتور عَلى المصيلحىُ وزير التموين و التجارة الداخلية، أن الشحنات المستلمة تم نقلها إلي المحجر التابع للمجزر الآلي بسفاجا التابع للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، تمهيدا لذبحها وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والشوادر التابعة للوزارة بسعر 195 جنيها للكيلو وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك .

كما تم فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلي 12 ألف رأس، لافتاً إلي أنه سيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها و أن الدولة تعمل علي تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الاسواق ، فضلاً عن إقامة 38 شادرا علي مستوي الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات .

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرا لتوفير رؤوس الماشية تساهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة و الحد من ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بالأسواق وأن الدولة تعمل على التنوع في مناشيء الاستيراد تحسبا لاى ظروف قد تؤثر مستقبلاً على انتظام عملية توريد اللحوم السودانية الطازجة كما أنه جاري استيراد 5 الاف طن لحوم مجمده برازيلي من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية ، بالإضافة إلي 1000 طن لحوم هندية والتي بدأ توريدها بالفعل و متوقع وصولها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، جاري وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية و ذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، بالإضافة إلى 5 آلاف ذبيحة ضان مبردة من أوغندا مخطط وصولها جواً منتصف الشهر الجاري وأن هناك شحنات رأس بقري تم حجزها بدولة السودان تمهيداً لشحنها مصر وحتى الآن إجراءات الشحن تسير بصورة طبيعية.