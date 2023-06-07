اليوم السابع
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وزير الصحة يُبدى استعداد مصر لإنشاء مصنع (مصرى – روسى) للأجهزة الطبية

الأربعاء، 07 يونيو 2023 05:45 م
وزير الصحة يُبدى استعداد مصر لإنشاء مصنع (مصرى – روسى) للأجهزة الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفدًا روسى يترأسه السيد يفجينى دريدز نائب مدير قسم العلاقات الخارجية والدولية بحكومة موسكو، وأليكسى تيفانيان الممثل التجارى للاتحاد الروسى بمصر، وعددًا من ممثلى شركات الصناعات الطبية بروسيا، وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الطبى الأفريقى بنسخته الثانية.

 

ويأتى اللقاء فى إطار تعزيز سبل التعاون بمجالات تطوير نظم الرعاية الصحية، فضلًا عن تبادل الخبرات والرؤى المشتركة بملف الصناعات الطبية والدوائية، حيث يتمتع البلدان بتاريخٍ طويلٍ مثمر من العلاقات الثنائية الوطيدة.

 

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول بحث التعاون بمجال توطين الصناعات الدوائية واللقاحات والأمصال، بالإضافة إلى وضع خطة للتنسيق والتشارك بين الجانبين بملف تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، ونقل هذه التكنولوجية المتطورة التى يتمتع بها الجانب الروسى إلى مصر.

 

واستكمل، أن الوزير، خلال لقائه أبدى استعداد وحرص الدولة المصرية لبدء التعاون فى إنشاء مصنع (مصرى – روسي) متخصص فى الصناعات الطبية، ويضم أفضل الخبراء والمتخصصين بهذا المجال من البلدين، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون بمثابة خطوة حقيقية لجذب الاستثمارات الصحية بمصر، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تتبنى حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أنه خلال الاجتماع، وجه الوزير بسرعة تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم المعنيين من الجانبين، بهدف التنسيق والمتابعة وسرعة اتخاذ القرارات تجاه خطط العمل المشتركة، كما أكد الوزير، على اهتمامه بزيارة الجناح الروسى بمعرض "صحة إفريقيا" للتعرف على أحدث الأجهزة والمستحضرات الطبية، مؤكدًا أن دولة روسيا تتميز بمهاراتها الكبيرة بمجال صناعة الأطراف الصناعية، حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون بهذا الملف.

 

وأشار "عبدالغفار" إلى أن اللقاء تطرق لبحث التعاون بمجال التحول الرقمى لكافة الخدمات الطبية، حيث تتمتع الدولتين بامتلاكهما لرؤية واستراتيجية قوية بمجال الميكنة، علاوة على مناقشة تسجيل الدواء المصرى بالسوق الروسى، بما يساهم فى الترويج للصناعات الدوائية المصرية، مضيفًا أن الوزير، رحب بدعوة رسمية تلقها من نظيره الروسى لزيارة بلاده.

 

ومن جانبه أشاد نائب مدير قسم العلاقات الخارجية والدولية بحكومة موسكو، بهذا التعاون (المصري- الروسي) على كافة الأصعدة الصحية، مؤكدًا أن مصر تمتلك كفاءات ومهارات ذات جودة، بالإضافة إلى خبراتها بمجال الصناعات الطبية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيكون له مردودًا مثمرًا، وسوف يكون نموذجا يُحتذى به.


الصحة

رسيا

موسكو

المستلزمات الطبية



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