الزراعة تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية

كتبت أسماء نصار

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم عقد اجتماع موسع في محافظة المنيا برئاسة اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة وحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد ،واللواء وائل سعدة عن وزارة التنمية المحلية والمهندس أحمد يس رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى وممثل عن وزارة التخطيط والدكتور عمر صفوت مدير مديرية الزراعة بالمنيا وبعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا ومسئولى المتغيرات المكانية وممثلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأملاك الدولة ومجالس المدن ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم، بشأن منع التعديات على الأرض الزراعية.

واستهل السكرتير العام لمحافظة المنيا الاجتماع بالترحيب بالحضور والتأكيد على التعاون بين كافة جهات الدولة للحد من هذه الظاهرة و التعامل بكل حزم لكل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية.

ومن ناحيته، قام ممثل وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على أن أسلوب رصد التعديات أصبح من خلال الرصد بالقمر الصناعية ومنظومة المتغيرات المكانية كما أكد على أهمية التنسيق والتعاون بين أجهزة الوحدات المحلية بالمحافظات مع الأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأن أي تقاعس من الموظف سوف يتم المحاسبة عن هذا التقصير فضلا على أن الطلبات التي تقدم من المواطنين للموافقة على إقامة مباني ومنشآت على الأراضي الزراعية والصحراوية طبقا للضوابط الواردة بقرار وزارة الزراعة رقم 615/2016 وتعديلاته وذلك حفاظا على المصلحة العامة وتطبيقا لأحكام القانون و القرارات المنظمة.

كما أنه تم التأكيد على أن الأراضي الصحراوية يجب أن يكون التعامل معها طبقا للقانون والقرار الوزاري مع مراعاة أن الأراضي الصحراوية يتم تحقيق مردود اقتصادي منها عن طريق التوسع في مشاريع القطاع الزراعي تمهيدا للتصدير وجلب عمله صعبه .

كما أكد أن التغيرات المكانية أصبحت لها جدوى فائقة في رصد لتعديل مع الاعتماد على العنصر البشري في رصد التعديات على الأراضي الزراعية.

ومن ناحيته المهندس احمد يسن رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة تناول الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل منع التعديات على الاراضي الزراعيه مشيرا أن هناك متابعة على مدار الساعة من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات واضحة بإزالة أي محاولات للتعدي في المهد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية

و أكد أيضا أن الدولة وفي ظل توجيهات القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة تقوم بها الدولة لاستصلاح اراضي جديدة في الصحراء تتكلف أموالا طائلة فمن باب أولى أن يتم يتم الحفاظ على الأراضي القديمة في الوادى والدلتا والتي تكونت عبر آلاف السنوات.