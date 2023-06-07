التعليم العالى: اختبار مستوى للمحولين من جامعات غير معتمدة بالسودان وروسيا وأوكرانيا

كتب محمد صبحى

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالتزام بتنفيذ كافة الضوابط والشروط المنظمة لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد أن الطلاب المحولين من جامعات سبق معادلة شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء مقاصة لهم لتحديد المستوى الدراسي للطالب، وإعفائه من المقررات العلمية التي درسها بالفعل، وذلك سعيًا لدخول الطالب فى المسار التعليمى الصحيح، وبما يضمن حصول الطالب على حقه.

وأما الطلاب المحولين من جامعات لم يسبق للمجلس الأعلى للجامعات معادلة شهاداتها من قبل، سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيههم إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال ثلاثة أشهر، وسيتم مراجعة المدة الزمنية المحددة للطلاب لإحضار أوراقهم الثبوتية حال استمرار الظروف غير المستقرة التي تعوق حصولهم على هذه الأوراق.