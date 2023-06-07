اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم العالى: اختبار مستوى للمحولين من جامعات غير معتمدة بالسودان وروسيا وأوكرانيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 06:26 م
التعليم العالى: اختبار مستوى للمحولين من جامعات غير معتمدة بالسودان وروسيا وأوكرانيا وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالتزام بتنفيذ كافة الضوابط والشروط المنظمة لتحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، والتي سبق الإعلان عنها من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة خلال الفترة الماضية، والتي تؤكد أن الطلاب المحولين من جامعات سبق معادلة شهاداتها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء مقاصة لهم لتحديد المستوى الدراسي للطالب، وإعفائه من المقررات العلمية التي درسها بالفعل، وذلك سعيًا لدخول الطالب فى المسار التعليمى الصحيح، وبما يضمن حصول الطالب على حقه.

 

وأما الطلاب المحولين من جامعات لم يسبق للمجلس الأعلى للجامعات معادلة شهاداتها من قبل، سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيههم إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم، مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال ثلاثة أشهر، وسيتم مراجعة المدة الزمنية المحددة للطلاب لإحضار أوراقهم الثبوتية حال استمرار الظروف غير المستقرة التي تعوق حصولهم على هذه الأوراق.


التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

الطلاب المصريين العائدين من الخارج

السودان

روسيا



الموضوعات المتعلقة

وزير التعليم العالى يشارك بالجلسة الحوارية الأولى للمؤتمر الطبى الأفريقى

الأربعاء، 07 يونيو 2023 03:27 م

وزير التعليم العالي يبحث مع ممثلي مبادرة "حياة كريمة" تكثيف التعاون بين الجانبين

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:24 ص

وزير التعليم العالى يبحث التعاون مع المعهد الكورى للعلوم والتكنولوجيا

الأربعاء، 07 يونيو 2023 11:08 ص

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 04:08 م

وزير التعليم العالى ينعى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة الأسبق

الثلاثاء، 06 يونيو 2023 03:28 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة