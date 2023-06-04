توريد 510 آلاف طن من القمح لمواقع التخزين بالشرقية منذ بدء الحصاد

الشرقية - إيمان مهنى

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين إلي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2099 طن و510 كيلو قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 510713 طن و 237 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينيه لإستقبال الأقماح المحلية .

وأوضحت وكيل وزارة التموين إلي أنه يحظر شراء أية كميات من أقماح الديورم المحلية( نوع من أنواع الأقماح )موسم حصاد 2023 إلا بنـاءً على طلب كتابى وموافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على ذلك، ويجب أن يتضمن هذا الطلب على الأخص البيانات الآتية: الكمية المستهدف شراؤها،الغرض من الاستخدام،أماكن استلام الأقماح،اسم المطحن المخصص لطحن تلك الكمية مـن الأقمـاح وعنوانـه ويرفـق بالطلب صورة من رخصة المطحن السارية.

شددت على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.