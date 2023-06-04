محافظ كفر الشيخ: توريد 241 ألفا و43 طنا و207 كيلو جرام قمح بنسبة توريد 86.29%

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين فى المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التى زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.