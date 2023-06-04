اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 241 ألفا و43 طنا و207 كيلو جرام قمح بنسبة توريد 86.29%

الأحد، 04 يونيو 2023 12:29 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 241 ألفا و43 طنا و207 كيلو جرام قمح بنسبة توريد 86.29% صوامع القمح - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن كميات الأقماح الموردة من المزارعين فى المحافظة، سواء ما تم توريده داخل المحافظة أو ما تم نقله خارج المحافظة من أقماح مزروعة ضمن المساحة التى زرعها المزارعون بقرى ومراكز المحافظة، ومساحتها 215 ألف فدان.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم توريده 241 ألفا و43 طنا و207 كيلو قمح، بنسبة توريد 86.29%، مشيراً أن جملة ما تم توريده داخل 22 موقع بالمحافظة 187 ألف و62 طن و112كيلو، والمنقول خارج المحافظة، 44 ألف و844 طن و95 كيلو، وما تم توريده ونقله للإكثار" التقاوي"، 9097 طن، بإجمالى 241 ألف و43 طن و207 كيلو قمح.

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