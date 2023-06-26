أخبار 24 ساعة.. التعليم: مراجعة نموذج إجابة الكيمياء للثانوية وإجراءات لصالح الطلاب

كتب محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

مبادرة صحة المرأة: نعمل منذ 3 سنوات وننتهي من فحص السيدات خلال 100 يوم