أخبار 24 ساعة.. التعليم: مراجعة نموذج إجابة الكيمياء للثانوية وإجراءات لصالح الطلاب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
مبادرة صحة المرأة: نعمل منذ 3 سنوات وننتهي من فحص السيدات خلال 100 يوم
"التعليم" تعلن منصة التنسيق الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى
وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم والبكم بنسبة نجاح 96.2%
وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة ستكون فى جميع المحافظات
تعليم القاهرة تعلن فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس 1 يوليو إلكترونيا
وزير التعليم العالى يعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى العلوم والتكنولوجيا
التعليم: اتخاذ إجراءات لصالح الطلاب حال ثبوت صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية
الصحة تكشف أسباب الإصابة بالبهاق وخبير يوضح طرق العلاج
القاهرة تجهز 242 ساحة و204 مساجد لصلاة عيد الأضحى.. تفاصيل
التعليم تضبط 5 حالات غش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية العامة 2023
"التموين": صرف 4 أيام دقيق للمخابز خلال أيام عيد الأضحى
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