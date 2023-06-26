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أخبار 24 ساعة.. التعليم: مراجعة نموذج إجابة الكيمياء للثانوية وإجراءات لصالح الطلاب

الإثنين، 26 يونيو 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. التعليم: مراجعة نموذج إجابة الكيمياء للثانوية وإجراءات لصالح الطلاب الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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"التعليم" تعلن منصة التنسيق الإلكترونى للصف الأول الثانوى العام والفنى

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الصحة تكشف أسباب الإصابة بالبهاق وخبير يوضح طرق العلاج

القاهرة تجهز 242 ساحة و204 مساجد لصلاة عيد الأضحى.. تفاصيل

 


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