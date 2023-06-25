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مبادرة صحة المرأة: نعمل منذ 3 سنوات وننتهي من فحص السيدات خلال 100 يوم

الأحد، 25 يونيو 2023 06:34 م
مبادرة صحة المرأة: نعمل منذ 3 سنوات وننتهي من فحص السيدات خلال 100 يوم هشام الغزالى
كتب إبراهيم حسان

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قال الدكتور هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، إن المبادرة الرئاسية تعمل منذ 3 سنوات، وتقدم مئات الخدمات للسيدات فى مصر.

أضاف الغزالى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت" الذى يقدمه الإعلامى جابر القرموطى، عبر قناة CBC، أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة تشمل كل أنواع النشاطات فى المبادرات المختلفة سواء فى الطب الوقائى أو العلاج وغيره، وتذهب المبادرة للسيدات فى بيوتهن.

وتابع هشام الغزالى، أستاذ علاج الأورام ورئيس اللجنة العليا للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة: "الكشف والعلاج والفحص بالمجان، وهذا يبث الطمأنينة فى نفوس السيدات، وسوف نطلق حملات أخرى لفحص السيدات فى الأماكن البعيدة".

وأكمل: "سوف نبدأ فى محافظة الشرقية وأسوان، ولدينا خط سير لفحص السيدات فى كل محافظات الجمهورية، وسوف ننتهى من فحص كل السيدات بكل المحافظات فى خلال 100 يوم".

 


هشام الغزالي

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