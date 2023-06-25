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تعليم القاهرة تعلن فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس 1 يوليو إلكترونيا

الأحد، 25 يونيو 2023 04:25 م
تعليم القاهرة تعلن فتح باب التحويلات للطلاب بين المدارس 1 يوليو إلكترونيا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه سيتم تفعيل الخدمة الالكترونية لتحويلات الطلاب بين المدارس والإدارات ومن المحافظات للقاهرة لجميع المراحل للمدارس الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات  للعام الدراسي 2023 - 2024، إلكترونيا بداية من 1 يوليو المقبل.
 
وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أن التحويلات بين الصف الثاني لرياض الأطفال إلى الصف الثالث الثانوي العام للعام الدراسي المقبل 2023/2024، وللتعامل مع البرنامج الخاص بذلك فقد تم إرسال كلمة المرور الخاصة بكل إدارة تعليمية ( باسورد). 
 
وشددت مديرية التعليم القاهرة، يتم التنبيه مشدداً بضرورة التأكد من أن جميع حالات التحويل للتلاميذ بين المدارس تمت من خلال استمارة الخدمات الإلكترونية، أن التحويل الورقي ( اليدوي ) مستمر للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
 
 

التربية والتعليم

التحويل بين المدارس

التحويل بين مدارس اللغات

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