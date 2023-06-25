الصحة تكشف أسباب الإصابة بالبهاق وخبير يوضح طرق العلاج

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب الإصابة بمرض البهاق بالتزامن مع احتفالات العالم باليوم العالمى لمرض البهاق، مشيرة إلى أهمية الحرص الشديد على الصحة تفاديا للمضاعفات.

وعلق الدكتور حسن الفكهانى أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية طب جامعة المنيا قائلا : تكمن أسباب الإصابة بمرض البهاق الإصابة بالقلق والتوتر الشديد والتعرض للشمس القوية وتناول المخبوزات التي تحتوى على الدقيق الأبيض وتابع : نجد إصابات كثيرة بالبهاق بين فئات العمال الذين يتعرضون للشمس لفترات طويلة خاصة من 10 صباحا وحتى 3 عصرا .

وأضاف أن إصابات البهاق تحدث فة 3 مناطق وهو الوجة ويسهل علاجة لوجود مصدر اللون أسفل بصيلات الشعر مشيرا إلى أنه ينتشر إصاباته في الأطرف ولا يمكن علاجة إلا من خلال التدخل الجراحى عن طريق نقل الخلايا الصبغية من مناطق مشعرة إلى الأطراف المصابة بالبهاق .

وأشار إلى أن مراحل العلاج تتضمن إيقاف جهاز المناعة عن مهاجمة جهاز المناعة لخلايا اللون أوعن طريق تنشيط خلايا اللون فضلا عن البعد عن الأسباب التي تؤدى إلى حدوث المرض ولفت إلى أن الجديد في علاج البهاق من خلال فصل الجلد عن طريق التيار الكهربى وهو ما يعرف بالعلاج الجراحى للبهاق بالإضافة إلى تنشيط خلايا اللون وتابع : نقوم بتنشيط خلايا اللون في المناطق التي لا يوجد بها شعر كما أنه يوجد حل هام وهو نظام التلوين التتابعى وهو عبارة عن تنشيط خلايا اللون على أن تتحرك 2 ملى كل شهرين بديلا عن التدخل الجراحى لعلاج البهاق في الأطراف .