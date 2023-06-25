اليوم السابع
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وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم والبكم بنسبة نجاح 96.2%

الأحد، 25 يونيو 2023 05:44 م
وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم والبكم بنسبة نجاح 96.2% وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع

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اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بنسبة نجاح ٩٦.٢%.
 
وبلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام ٩٦٧ طالبا وطالبة، حضر منهم ٩٥٩ طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين ٩٢٣ طالبا وطالبة.
 
وضمت قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪، وندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪، وعبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وهدى غريب السيد ( الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وعز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، وهناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪، ومنة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.
 

التربية والتعليم

نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع

اعتماد نتيجة دبلوم الصم وضعاف السمع

اخبا رمصر



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