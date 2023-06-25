اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 يونيو 2023 06:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"الزراعة" تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية بمنافذها بأسعار مخفضة

الأحد، 25 يونيو 2023 05:59 م
"الزراعة" تواصل ضخ المنتجات والسلع الغذائية بمنافذها بأسعار مخفضة محلات لحوم
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية، من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية، بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي معا لمحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
 
ووجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة زيادة عدد المنافذ الثابتة البالغ عددها 245 منفذا و 32 متحركا بالإضافة إلى المعارض الكبرى ،لتوفير السلع الأساسية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة خلال عيد الاضحى المبارك من خلال منافذ الوزارة التابعة لقطاع الانتاح، والزراعات المحمية، كذلك المنافذ الثابتة في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات وأيضا المحطات البحثية وقطاع الثروة الحيوانية ومشروع "سيل" وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
 
وصرح سعيد صالح مستشار وزير الزراعة مسئول ملف المنافذ أن  الوزير شدد على ضرورة استمرار الضخ اليومي للسلع والمنتجات الغذائية، ضمن مبادرة من خير مزارعنا لأهالينا،  باسعار مخفضة تنافسية، لمحارب الغلاء وتحقيق توازن في الاسعار بالاسواق.
الزراعة ، منافذ الزراعة ، وزارة الزراعة ، السلع الغذائية
 ‏
 ‏وبجودة عالية، سواء من منتحات الالبان واللحوم والدواجن، والبقوليات والخضر والفاكهة والأسماك، ومنتجات التصنيع الغذائي، وبيض المائدة كما شدد وزير الزراعة على تشديد الرقابة عليها والمعاملة الطيبة للمواطنين ،
 ‏
وأضاف "صالح" أن أسعار السلع الأساسية بمنافذ الوزارة كالتالي
 
ـ اللحوم البلدي 225 اللحوم الضاني 250 والبطاطس شيكارة 5 كيلو ب 15 جنية الكيلو ب 3 جنيهات.
 
ـ كيلو الأرز 25ج كرتونه البيض 113 جنيه وكافه أنواع اللحوم المصنعة، مشيرا إلى أن المنافذ المتحركة مستمرة في التواجد بالشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأمام المنشأت الحكومية والميادين العامة.
 

وزارة الزراعة

ضخ لحوم لمحاربة الغلاء

عيد الاضحى

لحوم وزارة الزراعة



الموضوعات المتعلقة

محافظة بورسعيد تستعد لعيد الأضحى بالعديد من المبادرات ومنافذ بيع اللحوم.. صور

الأحد، 25 يونيو 2023 03:44 م

ضبط 4 أطنان و702 كيلو لحوم مذبوجة خارج المجازر الحكومية بالجيزة

الأحد، 25 يونيو 2023 11:54 ص

أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد 25-6-2023

الأحد، 25 يونيو 2023 06:00 ص

كيف تفرق بين لحوم الأغنام والماعز؟.. طبيبة بيطرية توضح

الأحد، 25 يونيو 2023 04:00 ص

كيف استعدت محافظة البحر الأحمر لعيد الأضحى؟.. الزراعة والتموين توفران الخراف واللحوم بأسعار مناسبة.. كيلو القائم بـ170 جنيها والبرازيلى المجمد بـ160 والسودانى بـ195.. وغرامة مالية للذبح خارج المذابح المخصصة

الأحد، 25 يونيو 2023 02:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة