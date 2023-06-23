أخبار × 24 ساعة.. الجالية المصرية فى فرنسا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي بباريس

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
الجالية المصرية فى فرنسا تحتشد لاستقبال الرئيس السيسي بباريس.. فيديو وصور
التعليم تعلن تعديل شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين ومنح فرص أكبر للطلاب
نقيب التمريض تناقش مع وزير الصحة تنشيط البورد العربي في مصر وتعميم ميثاق أخلاقيات المهنة
وزيرة التضامن تكرم الحسينى الكارم والد سباح المانش باحتفالية مبادرة "الأب القدوة"
هيئة الدواء المصرية توقع اتفاقية تعاون مع دستور الأدوية الأمريكية
فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية غدا
مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و250 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
الرى ترفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى
وزيرة التضامن تشيد بنتائج البعثة المصرية فى منافسات الأولمبياد الخاص ببرلين
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