الرى ترفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى

كتبت أسماء نصار

رفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الإستعداد بجميع أجهزة الوزارة خلال أيام عيد الأضحى ، وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وتتضمن حالة الطوارىء متابعة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف خلال أيام العيد ، والإطمئنان على قطاعات وجسور المجارى المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما تتم أعمال المتابعة على مدار الساعة لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ، والتصدى الفورى لها وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.