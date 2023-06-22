وزيرة التضامن تتابع تنفيذ الأنشطة وورش التدريب المهنى للمتعافين من الإدمان

كتب مدحت وهبةِ

تابعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تنفيذ الأنشطة وبرامج التأهيل الاجتماعي والنفسي بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأيضا برنامج التمكين الاقتصادي للمتعافين من خلال تدريبهم على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل داخل ورش التدريب المهني بمراكز العزيمة في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين كأفراد نافعين في المجتمع.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الانشطة والفعاليات التي ينظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفى به العالم في شهر يونيو من كل عام.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتكثيف تنفيذ برامج التدريب للمتعافين ،لافته الى انه في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان تم إطلاق العديد من المبادرات لإعادة الدمج المجتمعي للمتعافين وتمكينهم اقتصاديا ،حيث تم إطلاق مبادرة "حرفي" لتدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل "صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة وغيرها من الحرف المهنية ، وتم تدريب ما يقرب من 12400 متعافي منذ اطلاق المبادرة وحتى الآن ،كذلك إطلاق مبادرة " بداية جديدة " لإتاحة قروض من بنك ناصر الاجتماعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرضى الإدمان بهدف تحقيق الدمج المجتمعي لهم ،حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمرضى الإدمان، إضافة الى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة.

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق يوم رياضي للمتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا تزامنا مع اليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات،ويهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية ،بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وشارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، المتعافين من تعاطى المواد المخدرة لعب كرة القدم، بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمحافظة المنيا وذلك في إطار الحرص والتأكيد على إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، وكذلك التأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن "16023 " للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدي والإرادة في تنافس رياضي بين شباب المتعافين ،كما قام بتسليم الفريق الفائز في الدوري الرياضي لكرة القدم للشباب المتعافين من الإدمان، كأس البطولة ، كما تفقد "عثمان " ورش التدريب المهني للمتعافين ،حيث تتضمن مراكز العزيمة ورش تدريب مهني صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدنى وتنس طاولة وبلياردو وصالة جيم ومطعم ومسرح وقاعة موسيقى ، وقاعة كمبيوتر "