اليوم السابع
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مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و250 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

الخميس، 22 يونيو 2023 04:41 م
مرصد الكهرباء: 14 ألفًا و250 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم مرصد الكهرباء 17 ألف 250 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
كتبت رحمة رمضان

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أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وصول الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الأربعاء 31 ألفا و 800   ميجا وات، معلناً أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الخميس 31 ألفا و 600 ميجا وات.
 
وتوقع الجهاز، أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الخميس قدرها 14 ألفًا و250 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري، أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.    
 
 
الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.
 
وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة  بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.
 
 
و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ 9 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك أحتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل اشتاء و يصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.
 
مرصد الكهرباء 17 ألف 250 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
مرصد الكهرباء 17 ألف 250 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
 
 

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