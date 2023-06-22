وزيرة البيئة تلتقى الصيادين ضمن أعمال إعداد دراسة لتحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر

كتبت منال العيسوي

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاء مع أصحاب المصلحة المعنيين، ضمن إعداد دراسة تحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر، والتى أعلنت وزيرة البيئة بدء الأعمال التحضيرية لها من مدينة الغردقة، تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة في هذا المجال، وذلك بمشاركة الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتورة جوليا سبات الخبيرة الدولية وفريق عمل المحميات الطبيعية وممثلين عن المنشآت الفندقية والصيادين.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد حرصها على الالتقاء بأصحاب المصلحة والعاملين بالمحميات الطبيعية والشركاء، والمشاركة في ورشة عمل تجمع مختلف الأطراف عن الدراسة التي تعد الأولى من نوعها التي يتم إجراءها لدراسة وتحليل سلوك القروش في البحر الأحمر، وتعد حل مهم لمواجهة ظاهرة تغير سلوكيات القروش كإجراء ضمن إجراءات عديدة نسعى لتنفيذها، مشيرة إلى حرصها على الاستماع إلى أصحاب المصلحة وشواغلهم ومشكلاتهم والبحث فى أفضل السبل لحلها.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة حرصت على إجراء الدراسة والتشاور مع أصحاب المصلحة حولها، باعتبارها أفضل أداة تتيح توفير معلومات تساعد على اتخاذ قرارات صحيحة، وتسمح بالتعاون معا لوضع رؤية مستقبلية للحفاظ على الموارد الطبيعية في البحر الأحمر والتي تعتبر أساس سبل العيش لقاطني هذه المحافظة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذه الدراسة بأرائهم ومقترحاتهم وخبراتهم، سواء من العاملين بالمنشآت الفندقية والصيادين، التى تعتبر شريكا مهما للوزارة تعمل معها جنبا إلى جنب منذ سنوات، مما يثرى فكرة الدراسة وعملية تحليل البيانات.

وتقدمت الوزيرة بالشكر لكل من اهتم بفكرة صون الموارد الطبيعية وشارك في اللقاء للاستماع إلى أبعاد المشكلة والمساهمة في حلها، وشددت على ضرورة الاعتماد على العلم في حل مشكلاتنا.