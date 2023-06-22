اليوم السابع
Ads
الخميس، 22 يونيو 2023 06:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية غدا

الخميس، 22 يونيو 2023 05:48 م
فتح باب التقديم أمام الطلاب الوافدين الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية غدا وزارة التعليم العالي - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التقديم غدًا الجمعة الموافق 23 يونيو الجاري، أمام الطلاب الوافدين الراغبين في الدراسة بمصر.
 
وسيتم إتاحة التقديم الإلكتروني عن طريق منصة "ادرس في مصر" من خلال الرابط التالي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/categories/5f1851aa863d96d579e5ee91 وذلك للتيسير على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية؛ للتخفيف من حدة التكدس بالجامعات، نظرًا للاقبال المُتزايد على الدراسة بالجامعات المصرية.
 
وسيعتمد نظام قبول أوراق تقديم الطلاب الوافدين على أولوية التقديم بالجامعات المصرية.

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

ايمن عاشور

الطلاب الوافدين

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة