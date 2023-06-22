حصاد الوزرات.. الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
كهرباء مصر العليا: عودة التيار الكهربائي لجميع محافظات الصعيد بالكامل
من القاهرة لأسوان بـ70 جنيها.. ننشر أسعار قطارات تحيا مصر بوجه قبلى
انقطاع الكهرباء عن 4 محافظات بالصعيد بسبب عطل مفاجئ بمحطة نجع حمادى
الرى ترفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى
وزيرة التضامن تشيد بنتائج البعثة المصرية فى منافسات الأولمبياد الخاص ببرلين
وزيرة البيئة تلتقى الصيادين ضمن أعمال إعداد دراسة لتحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر
الصحة تكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة
وزير العمل يلتقى مع ممثلى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"
وزيرة التضامن تتابع تنفيذ الأنشطة وورش التدريب المهنى للمتعافين من الإدمان
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