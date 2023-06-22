انقطاع الكهرباء عن 4 محافظات بالصعيد بسبب عطل مفاجئ بمحطة نجع حمادى

شهدت محافظات أسوان والأقصر وقنا والوادى الجديد انقطاع كامل للتيار الكهربائى لمدة وصلت تراوحت بين 30 دقيقة وساعة كاملة، وذلك بسبب عطل مفاجئ بمحطة كهرباء نجع حمادى.

وأكد مصدر مسئول بقطاع كهرباء أسوان، لـ "اليوم السابع"، أن الانقطاع شمل محافظات جنوب الصعيد "أسوان - الأقصر - قنا - الوادى الجديد"، وذلك نتيجة عطل فنى مفاجئ بمحطة نجع حمادى بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائى مرة أخرى.

واشتكى المواطنون فى محافظة أسوان، لتضررهم من انقطاع الكهرباء، والتى وصلت فى بعض المناطق لنصف ساعة تقريبا وهناك مناطق شهدت انقطاع للتيار أكثر من ساعة تقريبا، مؤكدين اعتماد بعض المرافق على الكهرباء مثل محطات رفع المياه، وبالتالى توقفت عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء.

وفى الوادى الجديد تسبب عطل فى خطوط تغذية الكهرباء الرئيسية بالمحافظة، فى انقطاع التيار الكهربائى فى جميع القرى والمدن بالمحافظة، حيث وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى بتشكيل غرفة عمليات بالمحافظة مع تفعيل غرفة مواجهة الكوارث والأزمات، لتكون فى حالة انعقاد دائم للمتابعة المستمرة مع مسئولى الكهرباء، والتواصل مع غرف العمليات الفرعية لتلقى شكاوى المواطنين تحسبًا لحدوث أى طارئ.

ومن جانبه، أكد المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء بالوادى الجديد ونقيب المهندسين بالمحافظة، إنه حدث اختفاء جهد فى مغذيات المحافظة من مصدرى التغذية وهما خط نجع حمادى - أبو طرطور بالخارجة، والثانى توشكى العوينات - بلاط، مما تسبب فى انقطاع الكهرباء عن مراكز المحافظة وجارى تنسيق العمل مع شبكات التغذية لعودة التيار الكهربائى فى اسرع وقت ممكن.