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كهرباء مصر العليا: عودة التيار الكهربائي لجميع محافظات الصعيد بالكامل

الخميس، 22 يونيو 2023 03:25 م
كهرباء مصر العليا: عودة التيار الكهربائي لجميع محافظات الصعيد بالكامل توصيل التيار
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أنه تم توصيل التيار الكهربائي لمحافظات أسوان والأقصر وقنا والوادى الجديد بعد انقطاع استمر حوالى ساعة ونصف الساعة، بسبب عطل فنى طارئ بمحطة محولات نجع حمادي التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
 
وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لسرعة إنهاء العطل وإعادة التيار الكهربائي بأقصى سرعة للمواطنين، موضحا أن أعمال التطوير التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلتها قادرة على تلبية احتياجات المواطنين وإصلاح الأعطال فى أسرع وقت.
 
وكانت محافظات أسوان والأقصر وقنا والوادى الجديد شهدت انقطاع كامل للتيار الكهربائى ، وذلك بسبب عطل مفاجئ بمحطة محولات كهرباء نجع حمادى.
 
وشمل الانقطاع محافظات جنوب الصعيد "أسوان - الأقصر - قنا - الوادى الجديد"، وذلك نتيجة عطل فنى مفاجئ بمحطة نجع حمادى بمحافظة قنا، وتم الانتهاء من إصلاح العطل وإعادة التيار الكهربائى مرة أخرى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مصر العليا لتوزيع الكهرباء

الصعيد

انقطاع الكهرباء عن محافظات الصعيد

اليوم السابع بلس



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