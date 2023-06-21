حصاد الوزارات.. التعليم تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للأول والثانى الثانوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"التعليم" تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

5 مليارات جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء الإسكندرية