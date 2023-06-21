اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يونيو 2023 06:46 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. التعليم تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للأول والثانى الثانوى

الأربعاء، 21 يونيو 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. التعليم تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

"التعليم" تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

الرى: نفذنا الأعمال المساحية لمبادرة "حياة كريمة" فى 3224 موقعًا

مرصد الكهرباء: 13 ألفًا و 650 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

جامعة المنوفية توقعا بروتوكول تعاون مع مديرية العمل لتدريب وتأهيل الشباب
وزارة العمل تعتمد خطة تدريبية للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية

5 مليارات جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء الإسكندرية

 


جامعه حلوان

وزاره الصحه

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الكهرباء

النقل

الرى

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