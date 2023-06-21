حصاد الوزارات.. التعليم تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للأول والثانى الثانوى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
"التعليم" تعلن ضوابط امتحان الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى
الرى: نفذنا الأعمال المساحية لمبادرة "حياة كريمة" فى 3224 موقعًا
مرصد الكهرباء: 13 ألفًا و 650 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
جامعة المنوفية توقعا بروتوكول تعاون مع مديرية العمل لتدريب وتأهيل الشباب
وزارة العمل تعتمد خطة تدريبية للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية
وزارة العمل: جولة ميدانية لمصانع بالإسماعيلية.. وملتقى للسلامة والصحة المهنية بمطروح
التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين أدوا امتحان الإنجليزية دون مشكلات
5 مليارات جنيه لتطوير شبكات توزيع كهرباء الإسكندرية
تدريب 1815 شابا بـ 9 محافظات ضمن مبادرتى حياة كريمة ومراكب النجاة
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