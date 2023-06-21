مرصد الكهرباء: 13 ألفًا و 650 ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم

كتبت رحمة رمضان

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، أن الحمل الأقصى على الشبكة القومية للكهرباء بلغ أمس الثلاثاء 31 ألفًا و 600 ميجا وات، مشيرًا إلى أن الحمل الأقصى على الشبكة مساء اليوم الأربعاء سيصل 31 ألفًا و800 ميجا وات.

وتوقع الجهاز أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم الأربعاء قدرها 13 ألفًا و 650 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

الجدير بالذكر أن قطاع الكهرباء اتخذ العديد من الإجراءات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى، والذى بلغ ذروته في صيف 2014، حيث تمكنت من التغلب على هذه المشكلة نهائياً ابتداءً من يونيو 2015.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقاً لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ وقد تم ذلك من خلال خطة طموحة وعاجلة حيث تم إضافة 6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالى 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

و لم تشهد مصر أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ 9 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية، وأصبح هناك احتياطى يومى بالشبكة يصل إلى 24 ألف ميجا وات يومياً خلال فصل الشتاء، ويصل إلى 15 ألف ميجا وات خلال فصل الصيف.