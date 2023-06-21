اليوم السابع
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التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين أدوا امتحان الإنجليزية دون مشكلات

الأربعاء، 21 يونيو 2023 03:49 م
التعليم: طلاب الثانوية العامة بمدارس المكفوفين أدوا امتحان الإنجليزية دون مشكلات وزارة التربية والتعليم -أرشيفية
محمود طه حسين

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أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة اللغة الإنجليزية (الورقة الثانية) دون مشكلات، بإجمالى 255 طالب وطالبة.
 
وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.
 
وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أى مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.
 
ويذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون يوم السبت الموافق 24/6/2023، الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى).

التربية والتعليم

امتحانات اللغة الانجليزية للطلاب المكفوفين

امتحانات الثانوية العامة 2023

اخبار مصر



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