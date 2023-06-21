النقل: موازنة الوزارة بكافة هيئاتها من 2014-2024 بلغت 2 تريليون جنيه

كتب سيد الخلفاوى

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً حول ما تم تداوله عبر احد البرامج التليفزيونية المغرضة بشأن أن ميزانية النقل تبلغ 600 مليون جنيه وليست 2 تريليون جنيه فإن وزارة النقل توضح الحقائق التالية :

1 - ما ذكره مقدم هذا البرنامج المغرض بأن موازنة النقل تبلغ 600 مليون جنيه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الرقم هو موازنة ديوان عام الوزارة فقط (وكما ذكر هو نفسه) وعن سنة مالية واحدة وليست الموازنة المخصصة لوزارة النقل بكافة الهيئات التابعة لها ( الهيئة القومية لسكك حديد مصر – الهيئة القومية للأنفاق – الهيئة العامة للطرق والكباري – الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة – الهيئة العامة للنقل النهري - قطاع النقل البحري – الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – الهيئة العامة لميناء دمياط – الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر – الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – ديوان عام وزارة النقل ).

2 - تبلغ موازنة وزارة النقل بكافة هيئاتها السابق الإشارة إليها خلال الفترة من 2014-2024 مبلغ 2 تريليون جنيه وهي موازنة استثمارية من الباب السادس تدخل ضمن الخطة الطموحة التي تنفذها وزارة النقل لتحقيق النهضة الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وهي موزعة كالتالي (مشروعات الطرق والكباري مبلغ 530 مليار جنيه و مشروعات السكك الحديدية مبلغ 225 مليار جنيه ومشروعات مترو الانفاق والجر الكهربائي مبلغ 1100 مليار جنيه و مشروعات النقل البحري مبلغ 129 مليار جنيه و مشروعات الموانئ البرية والجافة مبلغ 15 مليار جنيه ومشروعات النقل النهري مبلغ 4 مليار جنيه ).

3- وتهيب وزارة النقل بالمواطنين من شعب مصر العظيم عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة والتي تصدر من أشخاص موتورين مغرضين ويجهلوا الحقائق والاعتماد والحصول على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر من وزارة النقل .