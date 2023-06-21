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جامعة حلوان تطلق مبادرة "هى - لياقة وصحة" للتشجيع على ممارسة الرياضة

الأربعاء، 21 يونيو 2023 11:47 ص
جامعة حلوان تطلق مبادرة "هى - لياقة وصحة" للتشجيع على ممارسة الرياضة مبادرة هي - لياقة وصحة للتشجيع على ممارسة الرياضة
كتب محمد صبحى

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أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية تعزيز الوعي بأهمية النشاط البدني والرياضة بين الفتيات وتشجيعهن على ممارسة الرياضة بانتظام وتبني أساليب حياة صحية.
 
وأعلنت جامعة حلوان - فى بيان صادر اليوم - عن إطلاق قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كلية التربية الرياضية للبنات، مبادرة تحت عنوان "هي - لياقة وصحة"، بهدف تعزيز الصحة واللياقة البدنية للعاملات سواء موظفة أو عاملة بجميع الفئات والأعمار بالجامعة.
 
من جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل صحي ونشيط، وتعزيز الثقة والاعتماد على الذات.
 
وأكدت الدكتورة أمل عبدالله عميدة كلية التربية الرياضية للبنات، ان هذه المبادرة تعتبر استمرارًا للجهود التي تبذلها الكلية في تعزيز الرياضة واللياقة البدنية، ودعم القيم الصحية في المجتمع.
 
لاقت هذه المبادرة استحسانًا وتفاعلاً كبيرًا حيث تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصحة واللياقة البدنية والتوعية بأهمية الممارسة الرياضية، وتأتي كلية التربية الرياضية للبنات بدور رائد في تحقيق هذه الأهداف.
 
وأقيمت المبادرة تحت إشراف الدكتورة مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد، وقامت بتنفيذ المبادرة ا.د. سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جامعة حلوان

اللياقة الصحية

اخبار مصر

السيد قنديل

اخبار مصرية



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