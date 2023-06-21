وزارة العمل: جولة ميدانية لمصانع بالإسماعيلية.. وملتقى للسلامة والصحة المهنية بمطروح

كتبت آية دعبس

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية جولة ميدانية بالمنطقه الحرة، للاطمئنان على تطبيق إشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية داخل كافة أرجاء المصنع ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد المستمر وسط العمال في كافة القطاعات والاطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من الامراض المهنية وتزيد من الانتاجية.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة، أوضح محمد طلعت مدير مديرية العمل بالاسماعيليه في تقريره للوزارة ، أن الهدف من الجولة الاطلاع على كل جديد داخل المصانع وتعزيز علاقات العمل.

وأضاف مدير المديرية : " تم الاطمئنان على إجراءات السلامة والصحة المهنية المطبقة داخله، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع، موجها بتقسيم أماكن تواجد العاملين حسب التخصصات، لإتاحة الفرصة والمسافة لكل منهم لضمان مستوى أداء عالي، وتوفير راحة أكبر للعاملين، كما استفسر من بعض العاملين والعاملات بالمصنع على أجورهم وضمان تناسبها وتوافقها مع الحد الأدنى الأجور، مع توفير سبل الانتقال والوجبات وكل المزايا التي أقرها القانون لهم والتزام الشركة بتطبيقها."

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة مطروح ملتقى السلامة و الصحة المهنية بشركات بترول بعنوان " معايير السلامة في شركات الخدمات البترولية"، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة و الصحة المهنية بالوزارة، وبمشاركة عدد من شركات الخدمات البترولية في حقول الصحراء الغربية، وبحضور 49 من العاملين في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في جميع المجالات ومختلف القطاعات للحفاظ على الأفراد والممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.