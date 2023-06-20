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حصاد الوزارات.. إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو 7 أيام

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 05:24 م
حصاد الوزارات.. إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو 7 أيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 
مرصد الكهرباء: 13 ألفا و900 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية والكشف المبكر على الأورام السرطانية
الخميس.. بدء تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية على خطوط السكة الحديد
التعليم: ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة
تموين القاهرة تخصص أرقاما لتلقى الشكاوى خلال عيد الأضحى
امتحانات الثانوية العامة مستمرة.. والعودة بالفيزياء 2 يوليو بعد إجازة العيد
إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو
وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية
وزيرة التضامن: المجتمع المدنى هو عصب قوة فى مصر ومن أهم مقومات الدولة الحديثة

 


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