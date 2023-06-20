حصاد الوزارات.. إجازة عيد الأضحى وثورة 30 يونيو 7 أيام

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
مرصد الكهرباء: 13 ألفا و900 ميجا وات احتياطى بالشبكة اليوم
هيئة الرعاية الصحية تطلق حملة للتوعية والكشف المبكر على الأورام السرطانية
الخميس.. بدء تشغيل قطارات عيد الأضحى الإضافية على خطوط السكة الحديد
التعليم: ضبط 3 حالات غش بالمحمول فى امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة
تموين القاهرة تخصص أرقاما لتلقى الشكاوى خلال عيد الأضحى
امتحانات الثانوية العامة مستمرة.. والعودة بالفيزياء 2 يوليو بعد إجازة العيد
إجازة عيد الأضحى و30 يونيو 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو حتى الاثنين 3 يوليو
وزارة الصحة تصدر قرارًا بحظر التدخين بجميع صوره فى مختلف المنشآت الصحية
وزيرة التضامن: المجتمع المدنى هو عصب قوة فى مصر ومن أهم مقومات الدولة الحديثة
وزير الصحة يتفقد مستشفى مارينا المركزى لمتابعة خطة التأمين الطبى للمدن الساحلية
وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ميناء العريش وإنشاء خط سكة حديد بطول 500 كم
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