المشدد 5 سنوات لمتهم بقتل شخص فى سوهاج بسبب خلافات الجيرة

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "خ.ض.ا" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بقتل المجنى عليه "ح.ع.ا" بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا واخطارا بمقتل المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه من سلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينهما فوقعت بينهما مشاجرة أطلق خلالها المتهم النار على المجنى عليه مما أسفر عن مصرعه في الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.