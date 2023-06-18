السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بالاتجار فى الشابو بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ف.ع.ع" عامل و'ع.ج" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما لاتهامهما بالاتجار فى الشابو بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو المخدر وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما عدد من أكياس الشابو وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.