الخارجية تنظم زيارة لسفراء الدول اللاتينية إلى مدينة العلمين الجديدة

كتب أحمد جمعة

قام السفير الدكتور حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الامريكية، يرافقه سفراء الدول اللاتينية المعتمدين في القاهرة بزيارة يومي 16و17 يونيو الجاري، إلى مدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار جهود وزارة الخارجية للترويج للقدرات المصرية في مختلف المجالات، بما في ذلك الجهود المبذولة للارتقاء بالبنية التحتية وإنشاء المدن الذكية من الجيل الرابع ولإبراز جهود الدولة في إقامة المشروعات العملاقة.

هذا، وقد التقى وفد السفراء باللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذي قدم شرحاً مستفيضاً لمخطط تشييد مدينة العلمين الجديدة وتقديمها للعالم كمدينة حديثة ذكية وما تشمله من امكانات بما في ذلك المشروعات السياحية التي تشكل أحد أهم روافد تطويرها. كما قام المحافظ باطلاع السفراء على المشروعات الكبرى في نطاق محافظة مطروح في مختلف المجالات، خاصة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل للشباب.

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية على اهتمام الوزارة باطلاع السفراء على المشروعات الكبرى التي تتم على أرض مصر منذ عام 2014، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، بهدف زيادة الاستثمارات والتدفقات السياحية، مؤكداً على تكامل دور وزارة الخارجية وغيرها من الجهات المعنية في الدولة من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

يذكر أن وفد السفراء اللاتين زار الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا وجامعة العلمين الدولية، حيث اطلعوا على الإمكانات التقنية والعلمية المتطورة للمؤسستين وما توفرانه من بيئة علمية متقدمة تساهم في بناء الكوادر اللازمة للنهضة التنموية بالجمهورية الجديدة.