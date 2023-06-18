الأنامل الذهبية تبدع بمشغولات من خامات بيئية تجذب المصريين والأجانب في أسوان

أسوان - صلاح المسن

المنتجات اليدوية والحرفية، تعبر عن التراث المصرى وتشجع الدولة المصرية المنتجين وصناع المنتجات الحرفية والتراثية المصرية، فى كل محافظات الجمهورية، وحماية هذه الحرف من الانقراض، من خلال دعم الشباب ليصبحوا محترفين في مجال المشغولات اليدوية.

كما تقدم الدولة المصرية، كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ معارض للمنتجات والمشغولات اليدوية ورعاية الشباب والموهوبين، كما تقدم يد العون للعاملين في مجال تصنيع المنتجات اليدوية، ودعمهم والمشاركة فى المعارض والمهرجانات على مستوى الجمهورية، والتسويق للمنتجات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبة لتنمية مهاراتهم وتعريفهم بالمستجدات فى سوق العمل والخامات الحديثة ونوعية المشغولات التى يكون عليها الطلب عاليا خلال هذه الفترة، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالشباب والقضاء على البطالة وتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها.

في هذا الصدد أجرى "اليوم السابع" لقاء مع أم كلثوم تاج السر محمد رئيس نقابة الحرف اليدوية بمحافظة أسوان، والتي قالت إنها تعمل مدربة خرز نول، وأنها تعلمت هذه الحرفة علي يد شقيقتها الكبري، مضيفة أن أكثر الأعمال، التي تحصصت فيها هي أعمال الخرز.

وأضافت رئيس نقابة الحرف اليدوية بمحافظة أسوان، أن الخرز، أنواع عديدة، منها خرز النول، والخرز الملفوف، والخرز الكريستال، وكل خرز له طريقة معينة أو أستخدام معين،وأنها تصمم من خرز النول حلقان وأساور، وعقد وأنها تصمم من الخرز أشكال مختلفة، مثل السبح والدلايات والميداليات، كما أنها تصمم مشغولات يدوية وفنية من العرجون ومشتقاته.

من ناحية أخري ،كانت قد شاركت محافظة أسوان، بوفد من العارضات يضم 16 من سيدات المحافظة المتخصصين فى إنتاج المشغولات والحرف اليدوية والمنتجات البيئية، فى المهرجان الدولى السابع للأم المثالية 2023، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. أقيمت فعاليات المهرجان بساحة معبد الكرنك بمحافظة الأقصر تحت رعاية مؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وحاكم دبى، وأيضاً مؤسسة مشوار التنموية للمساعدات وذلك بحضور كوكبة من الشخصيات العامة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تدريب العارضات من قبل فرع المجلس على مختلف الحرف اليدوية والبيئية ، وذلك فى ظل الدعم الكبير من المحافظ للمرأة الأسوانية في جميع المجالات ، وخاصة المجال الاقتصادي لتوفير مصدر دخل ثابت للعديد من الأسر.

وتابعت، أنه كان هناك تمثيل مشرف لمحافظة أسوان بفعاليات المهرجان ، ولاسيما مع جودة الإخراج الجيد والمتميز للمعروضات من الحرف والمشغولات اليدوية ، وخاصة فى ظل مشاركة محافظات أسوان والأقصر وقنا والبحر الأحمر وسوهاج ، والأفواج السياحية والشخصيات العامة ، وتم كذلك المشاركة فى ورش العمل المختلفة بحضور عضوة الفرع سناء سليمان ، وشيماء فاروق مديرة الفرع ، كما تم تكريم 50 أماً مثالية منهم الأم المثالية من أسوان تريزة فايز عبد الثالوث 63 سنة.

جدير بالذكر أن محافظة أسوان، تشتهر بالصناعات التراثية، ويعمل بهذه الصناعات المئات من الأسر كما تقوم سيدات وفتيات بالعمل فى مجال تصنيع المشغولات اليدوية وهن فى منازلهن.

وسطر شباب أسوان ، قصص نجاح فى مجال تصنيع المنتجات اليدوية من خامات بيئية متوفرة بأسوان.



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