جولة لـ"اليوم السابع" داخل معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان.. صور

أسوان- فريق المحافظات

أجرى "اليوم السابع" تقريرا تلفزيونيا من داخل معرض تراثنا للمنتجات اليدوية والحرفية، بمدينة أسوان، الذى حقق نجاحا ملحوظا، وهذا المعرض يأتى فى إطار حرص واهتمام الدولة على إحياء الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، ورعاية المواهب فى سبيل احياء الصناعات التراثية. بما يخدم اهداف التنمية المستدامة.



ودعم الحرف التراثية واليدوية، والحفاظ عليها من الانقراض، ولما تمثله هذه الحرف من أهمية كبيرة فى التراث المصرى، وأحد الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر العريقة والرائدة من ناحية، وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة، وتحسين مستوى الدخل.





ويعد معرض تراثنا للمنتجات اليدوية والحرفية دعم من الدولة للمصنعين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، حيث ينتج المشاركون منتجات ذات جودة عالية وتهتم الدولة بمعرض "تراثنا" وترعى المشروعات والمصنعين الشباب وأصحاب المهن الحرفية والمشغولات اليدوية.



وتشتهر محافظة أسوان، بالصناعات التراثية، ويعمل بهذه الصناعات المئات من الأسر كما تقوم سيدات وفتيات بالعمل فى مجال تصنيع المشغولات اليدوية وهن فى منازلهن، وسطر شباب أسوان، قصص نجاح فى مجال تصنيع المنتجات اليدوية من خامات بيئية متوفرة بأسوان.



ويقوم الشاب سيد عبد الكريم بعرض إبداعاته بمعرض تراثنا بمدينة أسوان لمحبى العمل التراثى اليدوى. ويقول لـ"اليوم السابع" إنه يقوم بعمل مجسمات للمراكب النيلية والبواخر والميداليات. كما يقوم بعرض الطواقى ومنها طاقية بكار وطاقية بوب مارلى وعقد الجميز وله رائحة مميزة من المسك ويلقى اقبال من السياح الاسبان والانجليز وله رائحة نفاذة، وكذلك كف العريس، وعقد الدوم ويعتمد على بذر الدوم والرسم على الرمال وأعرب عن امنياته أن يكون الموسم السياحى الحالى موسم خير.



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (1)



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (2)



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (3)



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (4)



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (5)



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (6)



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (7)



معرض تراثنا للمنتجات الحرفية بأسوان (8)