وفاة الأول على الشهادة الابتدائية الأزهرية للمكفوفين بالغربية قبل إعلان النتيجة

الغربية مصطفى عادل

توفى الطالب مصطفى مصطفى أحمد مره الأول على الشهادة الابتدائية الازهرية للمكفوفين بمحافظة الغربية، بعد معاناه مع المرض، قبل أيام من إعلان النتيجة والتى جاءت بتفوقه وحصوله على المركز الأول على مستوي المحافظة.

وخيم الحزن على أسرته بعد فراق الطالب قبل إعلان نتيجة الامتحانات والتى جاءت بتفوقه دراسيا وحصوله على المركز الأول على مستوى المحافظة.

وكشف مقربين من أسرته أن الطالب كان من المتفوقين دراسيا ويعاني من ضعف شديد في الإبصار والتحق بالمعهد الأزهرى بالقرية، موضحين أنه كان متفوقا طوال الدراسة ومن حفظة كتاب الله.

وأوضح المقربين من أسرته أنه توفى يوم الأربعاء الماضي بعدما اكتشفت أسرته وفاته بشكل طبيعي، مبينين أن النتيجة ظهرت الأيام الماضية، وجاء الطالب في المركز الأول على مستوي المحافظة فى الشهادة الابتدائية الازهرية.